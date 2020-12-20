Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Aşılara acil kullanım onayı verilmesinin risk oluşturup oluşturulmayacağı tartışmalara sebep oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise bunun ruhsatlandırma ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Dünya üzerinde uygulanan bu sistem, Türkiye’de de uluslararası standartlara göre yürütülecek. Bu onay ile vatandaşların etkinliği ve güvenirliği ispatlanmış aşılara en erken şekilde ulaşması hedefleniyor. Yani, güvenlik testlerini geçen aşıların ruhsatlandırmayı beklemeden önce geçici bir izinle yaygın kullanımı sağlanmış olacak. Uzmanlar salgının sürdüğünü ve vakit kaybetmeden aşı yapılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşı olanlar takip edilecek. Vatandaşlar, teminat altına alınacak. En basit hastalığın bile aşıyla ilgisi araştırılacak. İlişki görülürse uygulama durdurulacak. Acil kullanım onayı, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından verilebiliyor.