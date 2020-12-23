Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Tıptaki büyük ilerlemeler sonucu üretilen aşılar birçok salgın hastalığa karşı başarılı müdahaleler yapılmasının önünü açtı. Dünya Sağlık Örgütü, aşıların yalnızca 2010 ile 2015 arasında ölümü engellediğini tahmin ediyor. Bazı aşılar dört ay gibi kısa bir sürede oluşturulup dağıtılırken bazılarının geliştirilmesi 40 yıldan fazla sürdü. Bazı salgınlar ise hiçbir aşı olmaksızın ortadan kalktı.

Covid-19 aşıları ise keşif süreciyle beraber insanlar tarafından en yakından izlenen aşı oldu. 40-50 milyon insanı öldüren İspanyol gribi için bir aşı geliştirmek yaklaşık 25 yıl sürdü. Benzer şekilde virüsün keşfedilmesinden bu yana geçen 43 yıllık çabaya rağmen FDA, ilk Ebola aşısını daha geçen yıl onayladı.

Ancak bilim adamları ve tıp uzmanları, büyük salgınları kendi yollarında durdurma konusunda ilerleme kaydetmiş olsalar da tarihteki en kötü salgınların bazıları henüz tedavi edilmedi.

TEKNOLOJİ, SÜRECİ KISALTTI

Ortalama olarak bir aşı geliştirmek 10 yıl sürüyor ve süreçte; keşif aşaması, klinik öncesi aşama, klinik geliştirme, düzenleyici inceleme ve onay, üretim, kalite kontrol olmak üzere baştan sona kadar altı aşama var: Bu uzun zaman dilimlerine rağmen Covid-19 aşıları ve sonraki adaylar, yeni teknolojiler sebebiyle geleneksel süreci tersine çevirdi. Pfizer / BioNTech aşısının kullandığı mRNA aşı platformu teknolojisi, yirmi yılı aşkın süredir geliştiriliyor. Bazı uzmanlar aşı adayı onaylarının hızını eleştirmiş olsa da elbette ki süreç yakından izlenecek ve olumsuz bir tabloya anında müdahale edilebilecek. Güvenli ve etkili bir aşının uygulanması, milyonlarca insanın hayatını kurtarma ve çok daha fazlası için enfeksiyonu önleme potansiyeline sahip olabilir.

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