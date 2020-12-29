Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, 50'li yaşlardaki bir kişide Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini duyuruldu. 13 Aralık'ta İngiltere'den Japonya'ya döndüğü kaydedilen kadın hastanın havaalanı karantina istasyonunda yapılan virüs testinde negatif sonuç verdiği, ancak daha sonra ateş belirtileri göstererek hastaneye başvurduğu ifade edildi. Hastanın, ülkeye döndüğünden bu yana kendini karantinaya almış olduğu ve kimseyle temas etmediği belirtildi. Son gelişme ile birlikte ülkede yeni mutasyonu taşıyan hastaların sayısı sekize yükselmiş oldu.