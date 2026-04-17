Dükkana ateş açtılar, yanda yemek yiyen akademisyeni öldürdüler
Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz, dün yemek yediği mekanda silahla öldürüldü. Motosikletle gelip ateş açan maskeli 2 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.
Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz, Altıeylül ilçesinde yemek yerken yan taraftaki dükkana ateş açan şüphelilerce vuruldu ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün yaşanan olayın ardından Balıkesir polisi adeta iğneyle kuyu kazarak sabaha karşı şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin yakalanma çalışmalarında 60'dan fazla kamera kaydının incelendiği kaydedildi.
MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "16.04.2026 günü yüzü maskeli 2 şahıs tarafından motosikletle ateş edilmesi sonucu Balıkesir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz olay yerine yakın bir iş yerinde bulunduğu esnada açılan ateş sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yüzü maskeli şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda 60 güvenlik kamerası taranmış, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin Bandırma ilçesine gittikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda T.K. ve A.S. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Semih Kaçmaz'ın bugün Kayseri'den son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.