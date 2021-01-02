Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Dünyanın aylardır mücadele ettiği koronavirüs salgını, 2020’ye damgasını vurdu. Günlük hayatımızı derinden etkileyen bu virüs, sadece alışkanlıklarımızı değiştirmekle kalmayıp dilimize de yansıdı. Korona, asemptomatik, entübe, filyasyon, immün, antikor, sosyal mesafe, pnömoni, sürü bağışıklığı, semptom, zoom, uzaktan eğitim, faz çalışmaları gibi geride kalan yılda bir sürü yeni kelime ile tanıştık. Bazı vatandaşlar terimlerle ilk defa karşılaşırken bazı vatandaşlar da önceden duydukları bu kelimelerin anlamlarını öğrendi. Ancak, gerek yeni öğrenilen gerekse anlamlarına iyice hâkim olunan bu kelimeleri günlük hayatımızda çok sık duyduk ve kullanmaktan da geri durmadık. Dünyanın gündemini belirleyen ve her alana etki eden koronavirüs, günlük hayattaki sohbetleri de şekillendirdi.

MERAK ETTİKLERİMİZ DE HEP VİRÜSTEN

Korona gündemi internet aramalarına da yansıdı. Türkiye’de 2020’de en çok arananlar arasında, “Corona”, “EBA” ve “Zoom” başlıkları yeraldı. Aramalarda en çok artış gösteren beş isim içinde ilk sırayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aldı. İçeriğinde ‘nasıl’ geçen aramalarda da yine Covid-19 ön plana çıktı. Bu kapsamda, ‘HES Kodu Nasıl Alınır’, ‘Zoom Programı Nasıl Kurulur’, ‘Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor’ ve ‘Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir’ aramaları geçen sene en çok artış gösteren sorgulamalar arasında. Zaman kategorisinde ise en çok okullar merak edildi. Okulların ne zaman açılacağı araması, bu kategoride kendisine ilk sırada yer buldu.