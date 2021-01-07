Son bir yılda verem teşhisi koyulan hasta sayısının azaldığına dikkat çekilen açıklamada; bunun sebeplerinin başında Covid-19 korkusu yüzünden hastaların sağlık kurumlarına başvurmaması ya da sağlık kurumlarının Covid-19 dışındaki hastalara yeterli zaman ayıramamasının geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada “2020 yılı verileri ile 2019 yılı verilerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda verem savaş dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40, yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı ise yüzde 26 oranında azalmıştır” denildi. Uzmanlar, özellikle tüberküloz hasta yükünün fazla olan ülkelerde Covid-19 salgınının etkisinin kalıcı olabileceğini ifade ediyor.
Veremden ölümler artacak
07.01.2021 - 03:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 pandemisinin veremle savaş faaliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Türk TORAKS Derneği, 2021 yılında tüberküloz sebebiyle ölümlerin dünya genelinde 200 bin-400 bin arasında artacağını açıkladı.
Etiketler : Verem,covid-19,
758107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/758107.aspx
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