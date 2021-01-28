Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmada 20 yaşlarındaki gençlerin yarısı en az haftada bir kere odaya niçin girdiğini unuttuğunu ifade etti. Telefonlarının nerede olduğunu unuttuklarını ifade edenler yüzde 40 nispetinde. En az haftada bir kere alışveriş listesini unuttuğunu ifade edenler yüzde 48, anahtarını unutanlar yüzde 21, PIN kodunu unutanlar yüzde 18 oranında çıktı. Araştırmayı yapanlardan nöropsikiyatrist Laura McWhirter, “İnsanlar sadece dikkat ettikleri şeyleri hatırlar. Beynin çalışma sistemi budur. Çok fazla işle uğraşıyorsanız bazı ufak şeyleri unutabilirsiniz” diyerek bunun tamamen normal olduğunu, endişe edecek bir durum olmadığını ifade etti.