Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılında miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda üç kat, 7 yaşındaki çocuklarda iki kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1,4 kat arttığı tespit edildi” dedi. Çocukluk dönemindeki ileri derecedeki miyopinin orta yaş ve sonrasında görme kaybına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Arif Koytak “Önceleri miyopinin genetik olduğu düşünülürdü. Ancak, son çalışmalar çocuk ve gençlerin yakın mesafeye odaklanarak yaptıkları işlerin miyopiye sebep olduğunu ortaya koydu. Uzun süre takipli çalışmalarda oyun ve spor aktiviteleri için dışarıda az zaman geçirmenin miyop gelişimi açısından belirgin bir risk faktörü olduğu anlaşıldı. Açık hava ve parlak gün ışığında yapılan aktivitelerin miyop gelişimi açısından koruyucu etkisi olduğu tespit edildi” diye konuştu.

TATİLDE Tabletten uzak tutun

Prof. Dr. Arif Koytak 10 yaş altındaki çocuklarda miyop gelişiminin önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıraladı:

¥ Yakın zaman içinde göz muayenesi olmamış olan tüm çocuk ve gençlerin göz muayenesinden geçerek mevcut kırma kusurlarının düzeltilmesi.

¥ Sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymak şartıyla her fırsatta özelikle gün ışığında yapılacak oyun, yürüyüş, bisiklet, spor gibi açık hava aktivitelerine ağırlık verilmesi.

¥ Bilgisayar, tablet ve cep telefonu karşısında geçirilecek zamanın mümkün olduğunca sınırlanması.

¥ Ekran karşısında aralıksız durulan zamanın kısaltılması. Her yarım saatlik yakın çalışmanın ardına 5-10 dakikalık göz dinlendirme molasının konulması.

¥ İçeriği uygun bazı derslerin görüntülü değil, sesli kayıttan sunulması.

¥ Ekrandan seyredilmesi gereken şeylerin mümkünse TV ekranından ve mümkün olduğunca uzaktan izlenmesi.

¥ Loş ortamlarda çalışmaktan kaçınılması. Okumak, yazmak, resim çizmek gibi yakın mesafeden yapılan uygulamaların mümkün olduğunca aydınlık ortamlarda yapılması.