Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İlk günden itibaren koronavirüs hastalığının en önemli belirtilerinin başında kuru öksürüğün geldiğine dikkat çeken Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, öksürüğün tedavisinin hastalığın seyrini değiştirdiğini belirterek “Koronavirüs gibi viral hastalıklarda kuru ve sık sık öksürük görülür. Öksürük gece sık sık yaşanıyor ve kontrol altına alınamıyorsa hem uykusuzluğa hem de vücut direncinin düşmesine sebep olur. Virüs bağışıklığı zayıflayan kişide daha ağır seyredebilir” dedi. Koronavirüs de gribal enfeksiyon gibi başladığı için Covid-19 ve gribal enfeksiyonlarda görülen öksürüğün genellikle birbirine karıştığını ifade eden Prof. Dr. Cander, “Aradaki tek fark balgam çıkarmak olabilir. Koronavirüste balgamlı öksürük beklemiyoruz; daha çok kesik ve kuru öksürük şeklinde oluyor. Öksürüğün çoğu zaman ateşli olan dönemi takiben bir iki günlük süreç içerisinde ortaya çıktığını ve giderek arttığını görüyoruz. Astım gibi kronik bir hastalığı varsa hastalığın seyrini ağırlaştırabiliyor. Bu yüzden öksürük refleksini baskılayacak tedavilerle öksürüğün kontrol altına alınması gerekir” dedi.