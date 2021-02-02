Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Karın ağrısı ve idrarda kan görülmesi şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki hastada, sağ böbreğin çok nadir görülen şekilde karnın alt kısmında bağırsaklarının arkasında saklı olduğu ve üzerinde bir tümör de bulunduğu tespit edildi. Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Tevfik Aktoz, Doç. Dr. Hakan Akdere ve araştırma görevlileri Mehmet Gürkan Arıkan ile Atınç Tozsin'den oluşan cerrahi ekip, hastayı acilen ameliyata aldı. Kapalı metotla böbreği korumak suretiyle sadece tümörlü bölgeyi temizleyerek hastayı sağlığına kavuşturdu. Literatürde benzer bir vaka ile 2018 yılında Japonya'da karşılaşıldığını ve oradaki ameliyatın açık tekniklerle yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Akdere, “Hasta doğuştan tek böbrekli olduğunu sanıyordu. Oysa böbreği bağırsaklarının arasına gizlenmişti ve üzeri tümörlüydü. Bu vaka literatüre girecek” dedi.