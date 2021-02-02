Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar kış aylarında küçük çocuklarda görülen “altıncı hastalığa” karşı anne babaları uyarıyor. Yüksek ateş ve deri döküntüsü ile ortaya çıkan altıncı hastalığın başka hastalıklarla karıştırıldığını söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğrul Atay, “Altıncı hastalık, virüslerin yol açtığı enfeksiyonlar içinde çocukluk çağında en sık görülen ateşli viral enfeksiyondur. Bulaşıcı olduğu için erken dönemde tanınıp çocuğun izole edilmesi, hastalığın çocuğun diğer kardeşlerine ya da arkadaşlarına geçmesini engeller” dedi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN “GÜL HASTALIĞI”

Altıncı hastalığın, yetişkinlerde dudak ve diğer bölgelerde uçuğa sebep olan herpes virüs ailesinden HHV-6 ve HHV-7 virüslerinin sebep olduğu bir hastalık olduğunu belirten Dr. Atay, “Daha çok 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları etkileyen birkaç gün yüksek ateş ile seyrederek, ateş düştükten sonra vücutta gül renginde döküntülerle devam eden bir hastalıktır. Latince adı bu döküntülerin özelliğine atıfla roseola infantum yani küçük çocukların gül hastalığı olarak konulmuştur. Bebeklerde ve küçük çocuklarda huzursuzluk, hafif ishal, iştahsızlık, göz kapaklarında şişlik görülür” dedi.

YÜKSEK ATEŞLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Hastalığın çoğu çocukta hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben yüksek ateşle ortaya çıktığını anlatan Dr. Atay, bu durumun 4 ile 7 gün arasında devam ettiğini söyleyerek “Bu sürede çocukta halsizlik, iştahsızlık ve boyun lenf nodlarında şişme olabilir. Hastalığın devamında ateş birden düşer ve hastalığın ayırt edici 2. belirtisi olan pembe-kırmızı, deride çoğu zaman kabarık olmayan döküntüler ortaya çıkar, döküntüler basmakla solar. Bazı döküntülerin etrafında daha açık renkli haleler oluşur, daha sonra bu döküntüler boyna, yüze, kollara ve bacaklara yayılır. Kaşıntı ya da rahatsızlık hissine neden olmazlar ve en geç 2-3 gün sonra kaybolur. Bunları kızamık, kızamıkçık gibi benzer çocukluk çağı enfeksiyonlarından ayırt etmek zor olabilir” diye konuştu.

EVDE İYİ BİR BAKIM SAĞLANMALI

Ateşin ve döküntülerin karakteristik özelliği ve ailenin verdiği bilgiler sayesinde teşhisin kolaylıkla konulabildiğini anlatan Dr. Tuğrul Atay, arada kalınan vakalarda kan tahlilleri ve virüse özel serolojik tahlillerle hastalığın ayırt edilebileceğini söyledi. Çoğu virüs hastalığında olduğu gibi altıncı hastalığın da özel bir tedavisi olmadığını hatırlatan Dr. Atay, “Yüksek ateş için ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanında, ateşi kontrol altına almak için ılık duş aldırmak, ortamın ısısını 22 - 24° arasında tutmak ve ılık su ile ıslatılmış bezlerle çocuğu soğuk tutmak gerekir. Beslenmesi azalan çocuklarda damar yolu ile serum verilebilir ancak susuz kalmasını engellemek için bu aşamadan önce çocuğun sıvı alımının artırılması teşvik edilmelidir. Ayrıca ek komplikasyonlar varsa takibi bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılmalıdır” dedi.

BÜYÜKLERE DE BULAŞABİLİR

Altıncı hastalığın enfekte olmuş bir çocuktan konuşurken, hapşırırken veya öksürürken etrafa saçılarak damlacık yoluyla bulaşabileceğini söyleyen Dr. Tuğrul Atay, “Aynı su bardağını, çatalı veya kaşığı kullanmakla da bulaşabilir. Bununla birlikte enfekte damlacıklar yüzeylerin üzerine konar ve bu yüzeylere dokunup el yıkanmadan ağız ve buruna dokunulursa bu yolla da altıncı hastalık yayılım gösterir. Döküntü ortaya çıkmadan çocuğun henüz sadece ateşi varken de bulaşıcıdır. Genellikle sadece çocuklara bulaşmakla birlikte nadiren erişkinlere de bulaşabilir. Bu durum erişkinin virüsü çocuklukta geçirmiş ve bağışıklık kazanmış olmasına bağlıdır. Genel hijyen kurallarına uyarak en önemlisi ellerimizi sık aralıklarla yıkayarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek altıncı hastalıktan korunabiliriz” diye konuştu.

ENFEKSİYONLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÖĞRETMENİ

Çocukluk çağında geçirilen virüs enfeksiyonlarının bağışıklık sisteminin birer öğretmeni olduğunu belirten Dr. Tuğrul Atay, “Önemli olan çocuğun karşılaşabileceği bu virüsleri tanımak, ne zaman tehlikeli olabileceklerini ve ne zaman doktordan yardım isteneceğini bilmektir. Altıncı hastalığın en önemli komplikasyonu yüksek ateş yüzünden çocuğun havale geçirme riskidir. Bunun yanında yakın zamanda kemik iliği veya organ nakli olanlar gibi, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde korkutucu olabilir” dedi.