Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Akbaşak Mahallesi'ne ulaşan ekipler, 75 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan, aralarında doktorların da bulunduğu 10 kişilik sağlık ekibini gören vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Ekipte yer alan Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Bahadır, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara ulaştıklarını belirterek “Coğrafi olarak zor bir bölgede çalışıyoruz. Hava şartlarının da zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama bütün bu zorluklar, hizmetimizi engellemiyor" dedi. Aşı yapılan 83 yaşındaki Hamide Kaya sağlık ekiplerine teşekkür ederek “Bugün aşı oldum, Allah razı olsun. Allah inşallah bu virüsü ülkemizden defeder. Artık kimse ölmesin. Cumhurbaşkanı’mızdan, Sağlık Bakanı’mızdan Allah razı olsun” dedi. AA