Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının başladığı ilk günden itibaren yaklaşık 10 aydır sadece bahçesindeki hayvanlarla ilgilenip fazla kimseyle görüşmeyen Altunışık, "Hiçbir Covid-19 belirtim yoktu, kahvaltı yaparken baygınlık geçirdim. Oğlum hastaneye götürdü. Çekilen röntgen filmlerimde ciğerlerimde hafif bir leke görülmesi üzerine test yapıldı. Pozitif olduğum ortaya çıktı. Oğlum da pozitif çıktı. Baygınlık geçirip hastaneye gitmesem öğrenemeyecektik. Hayvanlarımla ilgilenmesem zaten iyileşemezdim. Sağlıklı, mutlu yaşantımı hayvanlarıma borçluyum" dedi. AA