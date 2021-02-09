Salgının başladığı ilk günden itibaren yaklaşık 10 aydır sadece bahçesindeki hayvanlarla ilgilenip fazla kimseyle görüşmeyen Altunışık, "Hiçbir Covid-19 belirtim yoktu, kahvaltı yaparken baygınlık geçirdim. Oğlum hastaneye götürdü. Çekilen röntgen filmlerimde ciğerlerimde hafif bir leke görülmesi üzerine test yapıldı. Pozitif olduğum ortaya çıktı. Oğlum da pozitif çıktı. Baygınlık geçirip hastaneye gitmesem öğrenemeyecektik. Hayvanlarımla ilgilenmesem zaten iyileşemezdim. Sağlıklı, mutlu yaşantımı hayvanlarıma borçluyum" dedi. AA
Covid’i hayvan sevgisiyle atlattı
09.02.2021 - 02:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baygınlık geçirdiği için kaldırıldığı hastanede yapılan testlerde koronavirüs olduğunu öğrenen tansiyon ve gut hastası 80 yaşındaki Trabzonlu Muzaffer Altunışık, ilerleyen yaşına rağmen şifa bulup sağlığına kavuştu.
Etiketler : hayvan sevgisi,covid,
766183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/766183.aspx
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