Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan basıncını, kalp atış hızını, kandaki glukoz seviyesini ölçen cihaz, kardiyovasküler sinyaller ve biyokimyasal seviyeler hakkında da bilgi veriyor. Cihazı geliştiren nano-mühendislik öğrencilerinden Lu Yin, “İnsan vücuduna takılabilen bu tür cihazlar, kişinin kendi sağlığıyla ilgili düzenli olarak her gün bilgi alması bakımından çok önemlidir. Cihaz, aynı zamanda hastaların uzaktan takibinde de büyük kolaylık sağlayacaktır” dedi. Plasterin, özellikle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde hastaların çok sayıda cihaza bağlı olması sıkıntısına son vereceği ifade ediliyor. Üniversitede nano-mühendislik profesörü olan ve araştırmaya liderlik eden Joseph Wang, “Buradaki yenilik, tamamen farklı sensörleri alıp bunları bir pul kadar küçük tek bir platformda birleştirmemizdir" dedi.