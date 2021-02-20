Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koku alma bozukluğunun Covid-19 da ilk görülen, ani başlayan ve en belirgin şikâyeti hâline geldiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak “Bu belirti yapılan ilk çalışmalarda yüzde 33,9 iken son yapılan çalışmalarda yüzde 75’e kadar yükselmiştir. Koku alma problemleri ortalama hastalığın 4. gününde başlar, yaklaşık 9 gün devam eder ve genelde en geç 1 ay içinde düzelir” dedi. Koku ve tat problemlerinin aylar boyunca devam edebileceğine de işaret eden Prof. Dr. Şafak “Bu durum, şikâyetlerin uzun sürdüğü vakalarda daha ciddi beyin ve beyin sapı tutulumlarının olduğuna işaret edebilir. Ayrıca koku ve tat problemlerinin süresi hastalığın seyri ile doğrudan ilişkili olabilir. Hatta uzun süren koku ve tat problemlerinin varlığı hastalığın takibi için önemli bir belirleyici bir faktör hâline gelebilir” diye anlattı.