Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

120 sterlinden (1.170 TL) satılan testler, burun ya da boğazdan alınan örneklerle yapılan testlerle aynı doğruluk oranına sahip. Her pakette kullanıcıya özel bir kod oluyor. Bu kodla online başvuruda bulunup hesap oluşturulduktan sonra örnekler, şirketin devlet tarafından onaylı laboratuvarlarına gönderiliyor. 24 ila 36 saat arasında sonuç, kullanıcının hesabına geliyor. Acısız testler büyük kullanım kolaylığı sağlıyor.