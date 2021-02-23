Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmalar, her sene insanların en az 100.000 plastik partikül yuttuğunu gösteriyor. Günlük hayatta kullandığımız poşetten su içtiğimiz pet şişeye, giydiğimiz ayakkabıdan arabamızın lastiğine kadar her yerde bu partiküller var. Hatta bir çamaşır makinesini doldururken bile insanların yüz binlerce mikroplastik life maruz kaldığı bildirildi. Londra Üniversitesi mikroplastik araştırmacısı Alex McGoran, koronavirüs sebebiyle sürekli taktığımız maskelerden bile insana plastik partiküller geçtiğini söyledi. McGoran’a göre neyse ki bunun faydası zararından daha fazla. Vücudumuz bu partiküllerin bir kısmını temizleyebiliyor ama yeni araştırmalar, mikroplastiklerin hava yolundan veya bağırsaktan kana ve organlarımıza geçmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu partiküller daha sonra zarar verici iltihaplanmalara veya zararlı kimyasalların sızmasına sebep olabiliyor. İtalyan bilim adamları ilk kez insan plasentasında da mikroplastik buldu. Bu durumun bebeğin sağlığını ve gelişmesini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.