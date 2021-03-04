Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan “Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi”nde birçok çocukluk çağı ve erişkin dönemde rastlanılan genetik hastalığa son teknoloji ile teşhis koyuluyor. Son 20-30 yılda genetik alanda oldukça önemli yol katedildiğini söyleyen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Özge Özay,” Daha önceden sadece yurt dışında belli başlı araştırma merkezlerinde yapılan bazı testler şu anda Adana’da bizim merkezimizde rutin olarak ücretsiz yapılabiliyor” dedi. Son teknoloji cihazlar kullanarak bölgede dört yıldır hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki merkez, kalıtsal hastalıklar üzerine moleküler genetik, sitogenetik ve klinik genetik testler yapıyor. Çukurova bölgesinin kendine has genetik hastalıkları olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özge Özay, “Özellikle bu bölge için çok yaygın olan ailevi Akdeniz anemisi, ailevi Akdeniz ateşi, kistik fibrozis gibi birçok çocukluk çağı hastalığına ve de erişkin dönemde rastladığımız birçok genetik hastalığa merkezimizde teşhis koyma şansımız var. Aynı zamanda bu hastalara klinik muayene ile de hizmet veriliyor” diye anlattı.