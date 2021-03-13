Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Nadir-X çizgi romanında, nadir gücü tuza hükmetmek olan kistik fibrozis hastası Tuz Çocuk’tan, üstün koku alma gücüyle bütün problemlerin üstesinden gelmeyi başaran sistinozis hastası Biber Kız’a ve geleceğin teknolojisiyle donatılmış duchenne musküler distrofi hastası Robot Çocuk’a kadar üç farklı kahramanın birbirinden keyifli maceraları yer alıyor. Nadir kahramanlar ile nadir hastalıklı çocukların günlük hayatlarına ve tedavi süreçlerine mercek tutmak istediklerini ifade eden uzman psikolog ve pedagog Ebru Şen, “Çevresinde veya sınıfında nadir hastalığa sahip arkadaşı olan bir çocuk, Nadir-X çizgi romanıyla arkadaşının yaşadığı durumu daha iyi kavrayacak ve onunla empati kuracaktır” dedi.