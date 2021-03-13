Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynler sebebiyle bütün dünyada kızamık hastalığında artış yaşanıyor. Çocukluk çağı aşılarının mutlaka yaptırılması gerektiği konusunda aileleri uyaran Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre çocuk doktoru Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Aşılar sayesinde neredeyse silinme noktasına gelen kızamık vakaları arttı. Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl kızamık salgını sebebiyle 140 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Maalesef ölenlerin büyük bölümü beş yaş altı çocuklar. Aşı ile korunabilecek hastalıkların hafif ya da fark edilmeden geçirilmesi de toplum için risk oluşturduğundan aşı yapılmalı. Hastalık hangi klinikte geçirilirse geçirilsin bulaştırıcılık özelliği mevcuttur. Özellikle belirtisiz geçirilmesi bulaşıcılık konusunda da daha büyük tehlike oluşturur” dedi.