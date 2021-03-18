Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Yüksek ateşin Covid-19’un en önemli belirtilerinden biri olması ateş ölçümünü günlük hayatımızın bir parçası hâline getirdi. Ateşle ilgili merak edilenleri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’e sorduk... Ateşin vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği bağışıklık cevabının bir parçası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, “Vücut ısısının yükselmesi ile vücutta bağışıklık sistemi aktive olur; bazı mikropların çoğalması durur veya azalır” dedi. İşte ateşle ilgili bilmemiz gerekenler...

HER YAŞIN ATEŞİ FARKLI

Bebeklerde vücut sıcaklığı daha yüksektir; 65 yaş üstünde ise gençlere göre daha düşüktür. Vücut sıcaklığı, ölçümün yapıldığı saate göre değişiklik gösterir. Sabah 06.00 sıralarında en düşük, akşamüstü 18.00’de ise en yüksektir.

38 DERECENİN ÜSTÜ TEHLİKE SİNYALİ

Sağlıklı bir insanda koltuk altı ısısı 35,7-37,3 derece arasında değişmekle birlikte ortalama 36,4 derecedir. 38 derece üzeri ateş kabul edilir. Genellikle, vücut ısısı 38,6 derecenin üzerine çıktığında ateşin dezavantajları başlar. 38,6 derecenin üzerindeki ateş mutlaka düşürülmelidir.

HAVALEYE DİKKAT

Ateşli çocukların yüzde 3-5’i havale geçirebilir. Ayrıca çocukta huzursuzluk, hâlsizlik, ağrı gibi şikâyetler varsa varsa veya daha önce havale geçirmişse 38,6 dereceyi beklemeden ateş düşürülmelidir. Ateşli bir çocukta yapılacak ilk hareket sıvı alımını artırmak, hareketi azaltmak ve ateş düşürücü ilaç tedavisi vermek olmalıdır. Ateşli bebeğin üstündeki giysiler çıkarılmalı, uygun dozda ateş düşürücü ilaç verilmelidir.

ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN

Ateşi yüksek olan çocuğun üstünün örtülmesi, daha çok giydirilmesi tavsiye edilmediği gibi hemen soğuk duşa sokulması da tavsiye edilmez. Çünkü ateşi yükselen kişinin, ısı tasarrufu sağlamak amacıyla, el ve ayak damarları büzüşür. Bu sebeple, ateşlenen kişinin elleri, ayakları buz gibidir. Ateşli çocuğa hemen soğuk uygulama yapmak damarların daha fazla kasılmasına ve durumun kötüleşmesine sebep olur. İlaç verdikten yarım saat sonra düşmüyorsa ılık banyo yaptırılabilir. Buzlu ya da soğuk su ile banyo, alkol, kolonya veya sirke ile vücudu silmek veya banyo suyuna alkol eklenmesi gibi uygulamalar kesinlikle yapılmaması gereken davranışlardır.

Öte yandan, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ve Nobel İlaç el ele verdi. “Dünyanın ateşini düşürüyoruz” projesi çerçevesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde doğacak 4 bin bebek adına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Balıkalan’daki Umut Ormanı’na 4 bin fidan bağışlanacak.