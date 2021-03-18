Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak. Buna göre son üç ay içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar, varyant bir kökenle yeniden enfekte olduklarının tespit edilmesi hâlinde Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun izole edilecek.