Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak. Buna göre son üç ay içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar, varyant bir kökenle yeniden enfekte olduklarının tespit edilmesi hâlinde Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun izole edilecek.
Aşı olana üç ay karantina yok
18.03.2021 - 16:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığının Covid-19 Rehberi'nde yaptığı güncellemeye göre koronavirüs geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, üç ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak.
Etiketler : Aşı,
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