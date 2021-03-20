Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Diş hekimliğinde üç boyutlu dijital teknolojilerin kullanımıyla hasta başında alınması gereken birçok kararın bilgisayar ekranında çok daha hassas bir şekilde alınabildiğine işaret eden Prof. Dr. Özdemir “Mesela, implantlar üç boyutlu görüntüleme verileri üzerinde bilgisayarda hazırlanıp yine üç boyutlu yazıcılarda basılarak hazırlanan rehber plaklar yardımıyla tam olması gereken yere yerleştiriliyor. Dolgular bilgisayar tarafından ufak porselen bloklardan dişteki çürüğe uygun şekilde kazılarak yerine yapıştırılıyor. Yüz kemiklerine ait ameliyatlar önce bilgisayarda yapılıyor. Dişlerdeki çapraşıklıklar bilgisayarda düzeltilip ara basamakların üç boyutlu yazıcıdan çıkarılıp üzerinde yapılan şeffaf plakların takılmasıyla düzeliyor” diye anlattı.