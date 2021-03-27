Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, elektronik ortama aşırı maruz kalan çocuklarda epilepsi riskinin artabileceği uyarısında bulundu. Öztürk, epilepsinin hiçbir sebep olmadan ortaya çıkabildiği gibi beyin ve beyin zarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, kanamalar, damar hastalıkları, beslenme bozuklukları, metabolik ve genetik bazı hastalıklarla da meydana gelebildiğini aktardı.

EPİLEPSİ ZEKÂ GERİLİĞİ SANILIYOR

Her 1.000 kişiden 7-8’inin aktif epilepsi hastası olduğu ülkemizde, hastalığın toplumda bilinmemesi ve önyargılar, hasta ve hasta yakınlarının hayatını kâbusa çeviriyor. Ülkemiz insanında epilepsi hastalarının evlenemeyecekleri, çocuk sahibi olamayacakları, çalışamayacakları ve okuyamayacakları yönünde önyargılar bulunduğunu söyleyen Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni “Daha da vahim olanı Epilepsi Farkındalık Araştırmamızın sonuçlarına göre toplumun yüzde 36’sı epilepsi hastalarında zekâ ve gelişim geriliği olduğuna inanıyor. Epilepsinin zekâ ile hiçbir alakası yok ancak bu yanlış bilgiler nedeniyle birçok hasta ve hasta yakını hastalıklarını saklamak zorunda kalıyor. Bu da tedavinin başarısını olumsuz etkiliyor” dedi.