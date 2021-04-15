Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Öneş “Çorba, fırında veya tencerede pişmiş az yağlı et yemekleri, zeytinyağlı sebze yemekleri veya salatalar ile yoğurt gibi sade seçeneklerin yer aldığı sofralar hem midenize hem de bedeninize çok daha iyi gelecektir” dedi.

İftardan sahura kadar 1,5 litre su için

Gün boyu susuz kalan vücudun direncini artırmak için iftardan sahura kadar 1,5-2 litre su içmek gerektiğini söyleyen diyetisyen Işıl Sayın “Çay ya da kahve suyun yerini tutmaz. Ödem yapabilir veya vücudunuzun suya ihtiyacı varken, vücuttan haddinden fazla su atılmasına sebep olabilirler. İftardan sonra 1-2 çay bardağı açık çay veya 1 kahve içilebilir. Oruç tutarken, ‘ödemim var’ deyip maydanoz, lahana, mate çayı, mısır püskülü, kiraz sapı ve form çaylarını tüketmeyin” dedi.

Sahurda mutlaka bal tüketin

Krom mineralinin kan şekeri düzenleyen bir mineral olduğunu belirten diyetisyen Özden Örkçü “Yulaf, peynir, ısırgan otu, meyan kökü, buğday, süt ve süt ürünleri, yer fıstığı önemli krom kaynaklarıdır. Bal, yıllardır medikal tedavide kullanılır, içerdiği vitamin mineral ve aminoasitlerle doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Sadece bakterilere karşı değil virüs, mantar, parazitlere karşı da antimikrobiyal özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir” diye konustu.