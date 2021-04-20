Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK



¥ İftardan sahura düzenli ve yeterli su için.

¥ Asitli ve hazır içecekleri tüketmeyin.

¥ Tüketeceğiniz besinlerdeki tuz oranının yüksek olması da susuzluğa sebep olacağından dikkatli tüketilmelidir.

¥ Uyku düzenindeki değişiklikte baş ağrılarınızı tetikleyebileceğinden, mümkünse gün içinde kısa süreli karanlık ortamda yapacağınız kısa bir uyku molası baş ağrınıza iyi gelebilir.

¥ Dokularınıza daha fazla oksijen gitmesi için yapacağınız nefes egzersizi ve kas gevşetici egzersizleri de, ağrıyı azaltmak adına yapabileceğiniz etkin ve yararlı bir yöntemlerdir.