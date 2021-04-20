ZİYNETİ KOCABIYIK

¥ İftardan sahura düzenli ve yeterli su için.
¥ Asitli ve hazır içecekleri tüketmeyin.
¥ Tüketeceğiniz besinlerdeki tuz oranının yüksek olması da susuzluğa sebep olacağından dikkatli tüketilmelidir.
¥ Uyku düzenindeki değişiklikte baş ağrılarınızı tetikleyebileceğinden, mümkünse gün içinde kısa süreli karanlık ortamda yapacağınız kısa bir uyku molası baş ağrınıza iyi gelebilir.
¥ Dokularınıza daha fazla oksijen gitmesi için yapacağınız nefes egzersizi ve kas gevşetici egzersizleri de, ağrıyı azaltmak adına yapabileceğiniz etkin ve yararlı bir yöntemlerdir.