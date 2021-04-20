ZİYNETİ KOCABIYIK
¥ İftardan sahura düzenli ve yeterli su için.
¥ Asitli ve hazır içecekleri tüketmeyin.
¥ Tüketeceğiniz besinlerdeki tuz oranının yüksek olması da susuzluğa sebep olacağından dikkatli tüketilmelidir.
¥ Uyku düzenindeki değişiklikte baş ağrılarınızı tetikleyebileceğinden, mümkünse gün içinde kısa süreli karanlık ortamda yapacağınız kısa bir uyku molası baş ağrınıza iyi gelebilir.
¥ Dokularınıza daha fazla oksijen gitmesi için yapacağınız nefes egzersizi ve kas gevşetici egzersizleri de, ağrıyı azaltmak adına yapabileceğiniz etkin ve yararlı bir yöntemlerdir.
Oruçluyken baş ağrısını önlemenin yolları
20.04.2021 - 02:27 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun süren açlık, susuzluk, kafeinli içecek kullanımının aniden kesilmesi gibi sebeplerle ramazan ayında baş ağrısı şikâyetlerinin arttığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün baş ağrısı ile mücadele etmenin yollarını şöyle sıraladı:
ZİYNETİ KOCABIYIK
Etiketler : oruç,oruç baş ağrısı,baş ağrısı,
784029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/784029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER