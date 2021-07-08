Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşı ile birlikte kordineli olarak büyük gelişme kaydeden Türkiye'de toplumsal bağıiıklık yolunda önemli aşama katedildi. Bu doğrultuda, 24 saatte 226 bin 427 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

48 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 171 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 oldu. Bir günde toplam 226 bin 427 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 12 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

MUĞLA AŞILAMADA ZİRVEYİ YAKALADI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

BİTLİS AŞIDA SONUNCU SIRADA YER ALDI

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 29,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.

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