Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pfizer’dan yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ VARYANTLARI DURDURMAK İÇİN

Açıklamada, mevcut aşının, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.

BioNTech Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 koruma sağlıyor.

BioNTech, Delta varyantına karşı da etkili İsrail'de yapılan bir araştırmada, BioNTech'in Kovid19 Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya çıktı.

İki doz Sinovac olana üçüncü doz BioNTech Bilim insanları: İlk iki dozu inaktif aşı olanlar üçüncü dozu mRNA aşısı yaptırsınlar. İkinci dozla üçüncü doz arasında en az 3 ay olması gerekir.