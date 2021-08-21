Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Karpuz ve peynirin ana öğün değil, ara öğün olarak tercih edilmesini söyleyen Beslenme Uzmanı Yeşim Özcan iki ince dilim karpuz ile bir dilim peynirin yeterli olacağını söyleyerek aşırıya kaçılması durumunda yaşanabilecek problemleri şöyle dile getiriyor: Karpuzun fazlası kan şekeri dengesini bozar ve daha hızlı acıkmaya sebep olur. Özellikle diyabet hastalarının dikkatli olması gerekir. Ayrıca mide ve bağırsaklarda gaz ve şişkinlik yapabiliyor. Peynirin aşırı tüketimi de tuz sebebiyle tansiyon problemlerine ve yüksek yağ içeriği nedeniyle fazla kiloya dönüşebiliyor.

Karpuz ve dondurmayı içmeye ne dersiniz? Smoothie, taze meyve ya da sebzelerin sıkılmasıyla hazırlanan bir içecektir. Özellikle diyet yapanlar ve sporcular tarafından sık sık tüketilir.

Karpuzun kabuğu bile şifa deposu Taze meyve ve sebzeler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineralin temel kaynakları arasında yer alır.