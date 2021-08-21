Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan hamile kadınların büyük bir bölümünün aşısız olması, bebek bekleyen anne adaylarının da aşı yaptırmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Ancak aşının anne adaylarının kafasında soru işaretleri oluşturduğunu ifade eden araştırmacılar “Dünya çapında yürütülen çalışma hamilelik döneminde yapılan Covid-19 aşıları erken doğum, ölüm doğum oranlarında bir artışa sebep olmadı. Kadınların doğurganlıklarını da olumsuz etkilemedi” diyor. Uzmanlar hamilelerin ilk 3 aydan sonra 8 hafta arayla Covid-19 aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor.

Hamilelikte en güvenli araç uçak Yaz tatiline çıkacak anne adaylarının imkânları olduğu takdirde uçakla seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. İlknur Sayar “Uçak yolculuğu kısa olması sebebiyle gebeler için en güvenli yolculuktur. Uçak kabin basıncında önemli bir değişiklik olmadığı sürece bebek için risk oluşturmaz" dedi.

Hamilelik döneminde botoks ve epilasyon yaptırmayın Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, “Hamilelik döneminde Botoks ve Epilasyon yaptırmayın, hamilelikte kullanılan cilt ilaçları bebeğinizin sağlığını etkileyebilir” dedi.