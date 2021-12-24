Türkiye Gazetesi

Science Alert'in haberine göre, bağırsak bakterileri ve binlerce yıllık beslenme şekli Grönlandlılara eşi benzeri görülmemiş bir genetik çeşitlilik sağladı. Grönland halkı hakkında bu bulgulara ulaşan bilim insanları, Grönland nüfusunun yaklaşık yüzde 2 ila 3’ünün brokoli yerine tatlı tüketmesine rağmen aynı bedensel faydaya ulaştığını söyledi.

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, Grönlandlılardaki gen varyantının iki kopyasının, şekerin diğer insanlardan farklı şekilde emilmesini sağladığı buldu.

6 BİN GRÖNLANDLI İNCELENDİ

Kopenhag Üniversitesinde biyoloji profesörü Dr. Anders Albrechtsen, ekibiyle birlikte 6 bin 551 Grönlandlıdan gelen verileri analiz etti. Gönüllüler üzerinde kan kimyası, diyet ve diyabet öyküsü analizi ve genleri üzerinde bir çalışma yapıldı. Hepsi 18 yaşın üzerindeydi. Araştırmacılar ayrıca fareler üzerinde de çeşitli deneyler yaptı.

Araştırma sonucunda bilim insanları, genetik çeşitliliğe sahip kişilerin bağırsaklarında şekeri metabolize etmek için özel bir yola sahip olduğunu keşfetti. Şeker tüketimi doğrudan kan dolaşımına karışarak emilirken, genetik çeşitliliğe sahip kişilerde farklı bir süreçten geçiyordu. Söz konusu Grönlandlılarda şeker doğrudan bağırsaklara ulaşıyordu.

Dr. Anders Albrechtsen, "Genetik çeşitliliğe sahip yetişkinlerin beden kitle endeksi, ağırlık-yağ yüzdesi ve kolesterol seviyelerinin daha düşük olduğu ve genellikle daha sağlıklı oldukları görülüyor. Daha az göbek yağlarına sahipler ve karın kası yapmaları daha kolay olabilir. Genetik bir çeşitliliğin bu kadar faydalı bir etkiye sahip olması harika ve şaşırtıcı." dedi.

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