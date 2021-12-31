Türkiye Gazetesi

Omicron ile ilgili son yapılan araştırma yüreklere su serpti. Araştırmada Omicron varyantının vücudun savunması mekanizması T hücrelerini aşmakta zorlandığı açıklandı.

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun gerçekleştirdiği çalışmada, Omicron'un T hücrelerini geçmekte zorlandığına, bu sayede Covid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğuna dikkat çekildi.

Covid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücreleri, Omicron virüsüne maruz bırakıldı. Gözlemledikleri sonuçlara göre hazırladıkları raporda bilim adamları, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Covid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir" ifadelerine yer verdi.

ENFEKSİYON RİSKİNİ OLDUKÇA AZALTIYOR

Araştırmada ayrıca Covid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

Yeni bulgu, Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

Bilim adamlarından umutlandıran çalışma: Mutasyonları etkisiz hale getiriyor! Dünya genelinde koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken umut veren açıklama ABD'li bilim adamlarından geldi. Yapılan araştırmalara göre yeni tespit edilen antikorlar, koronavirüsü etkisiz hale getirebiliyor. Bu çalışma sayesinde koronavirüsün önüne geçilebileceği öngörülüyor.

Dikkat çeken araştırma: Omicron'un ilk işareti açıklandı Omicron varyantı hızla yayılırken uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Omicron varyantının enfekte olan kişiler tarafından kolayca saptanabileceği belirtildi.