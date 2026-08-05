Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi satılıyor! İşte yeni sahipleri

Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisselerinin devri için resmi görüşmeler başladı. Şirketin hâkim ortağı Zeynep Tümer, paylarının satışı için Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile masaya otururken, muhtemel satışın detayları ise henüz açıklanmadı.

1976 yılında kurulan ve Borsa İstanbul'da KERVN koduyla işlem gören Kervansaray Yatırım Holding, turizm başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde bulunduran yatırım holdingleri arasında yer alıyor.

Son dönemde hisse performansı ve ortaklık yapısındaki gelişmelerle dikkat çeken şirket, hisse devri için görüşmelere başladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, şirketin hâkim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, sahip olduğu payların kısmen veya tamamen satışı amacıyla Dubai merkezli yatırım fonu Oasis Prime-FZCO ile masaya oturdu.

Ancak KAP'a yapılan açıklamada, görüşmelerin başladığı belirtilirken muhtemel satışın bedeli, takvimi ve devredilecek pay oranına ilişkin bilgi verilmedi.

KAP kayıtlarına göre şirket sermayesinin yüzde 62,06'sına sahip olan Zeynep Tümer'in paylarının tamamının devredilmesi halinde Kervansaray Yatırım Holding'in kontrolü Oasis Prime-FZCO'ya geçecek.

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PEKİ OASİS PRİME-FZCO KİMDİR?

Dubai'de faaliyet gösteren Oasis Prime-FZCO, tarım, enerji ve farklı sektörlerde yatırım faaliyetleri yürüten uluslararası bir yatırım fonu olarak biliniyor. Fon, şimdilerde Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hisselerinin devrine yönelik görüşmelerle gündemde yer alıyor.

ŞİRKET SON DÖNEMDE YÜZDE 375 DEĞER KAZANDI

KERVN koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin hisseleri son dönemde yaklaşık yüzde 375 değer kazandı. Satış haberinin gündeme gelmesiyle birlikte dikkatler Borsa İstanbul'da KERVN koduyla işlem gören şirket hisselerine çevrildi. Şubat 2026'da yaklaşık 2 lira seviyesinde bulunan hisse, 4 Ağustos işlemlerini yüzde 9,29 yükselişle 9,50 liradan tamamladı.

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Şirketin KAP'taki son açıklamaları ise şu şekilde kaydedildi:

''Şirketimizin sermayesinin %62,06'sine ( 365.207.860 adet pay ile) sahip olan hissedarı Zeynep Tümer'den öğrenildiği üzere;

sahip olduğu payların kısmen/ tamamen devrine yönelik olarak OASIS PRIME- FZCO ile satış ve devir amaçlı görüşmelere

başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.''

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise yapılacak yeni açıklamalarla netlik kazanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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