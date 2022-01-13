Türkiye Gazetesi

Güney Afrikalı bilim adamlarının Omicron varyantını keşfettiklerini açıkladıklarından bu yana yeni varyantın kökeni araştırılıyordu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma, Omicron'un ters zoonozun bir sonucu olduğunu gösterdi.

FARELERDEN İNSANLARA SIÇRADI

Bilim adamları, Covid-19’un önceki varyantlarından 3 kat daha hızlı evrimleşen Omicron varyantının insan vücudunda gelişemeyeceğini, ancak bir farede ortaya çıkabileceğini tespit etti. Çalışmaya göre, insanlar tarafından enfekte edilen bir farede koronavirüs, çok sayıda mutasyon biriktirdi ve bir yılın ardından insanlara geri sıçradı. Özetle, bilim adamları koronavirüsün önce insandan kemirgenlere geçtiğini, sonra da burada Omicron'un da dahil olduğu yeni varyantlara evrilerek yeniden insana sıçradığını düşünüyor. Bu teoriye "ters zoonoz" adı veriliyor.

Covid-19’un Omicron varyantında kemirgenleri enfekte edebilen bir dizi mutasyon yer alıyor.

BİR SÜRÜ MUTASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bilim adamları, yeni varyant Omicron’un ortaya çıktığı düşünülen kemirgenlerin virüsü ilk olarak 2020 ortalarında kaptığını tahmin ediyor.

Öte yandan Omicron varyantının kemirgenleri enfekte etmesine olanak tanıyacak 7 mutasyon taşıdığı biliniyor. Omicron ayrıca bu mutasyonlara ek olarak, SARS-CoV-2'nin başka hiçbir suşunda görülmeyen bir dizi mutasyona da ev sahipliği yapıyor.

Bilim adamlarına göre bu durum, varyantın bir hayvanda ortaya çıktığının potansiyel kanıtı da kanıtı sayılıyor.

Çarpıcı araştırma: Omicron’un hızla yayılmasının nedeni belli oldu Güney Afrika’da yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının diğerlerine göre çok daha yüksek “asemptomatik taşıyıcı” oranına sahip olduğu belirtildi.

Omicron sayesinde Covid bu sene bitebilir İnanılmaz bir hızla yayılan Omicron varyantının aşılamanın iyi olduğu bir dönemde ortaya çıkışının toplum bağışıklığına destek olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tükek “Omicron, pandemi sürecini bitirebilir” dedi.