Bebekle denize gidenler dikkat! Uzmanlardan ebeveynlere kritik uyarı

Sıcaklıklar yükseldi, tatil sezonu başladı. Bebeklerin havuz veya denize ne zaman girebilecekleri konusunda aileleri uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, "Bebekler 6'ncı aydan sonra denize gönül rahatlığıyla girebilir. Ancak açık havuzlar için 1 yaşından sonra gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Haziran ayı geldi, yaz mevsiminin başlaması ile birlikte tatil bölgelerinde yoğunluk arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, bebeklerin deniz veya havuza ne zaman ve nasıl girmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Uz. Dr. Aydın, bebeklerin 6'ncı aydan önce deniz ve havuza girmelerini önermediklerini ama 6'ncı aydan sonra ebeveynlerin bebeklerini gönül rahatlığıyla denize götürebileceklerini, açık havuzlar için ise 1 yaşından sonrasını beklemeleri konusunda uyardı.

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MAYOLAR MUTLAKA DEĞİŞTİRİLMELİ

Deniz suyu sıcaklığının 32-34 derece aralığında olması gerektiğini söyleyen uzman isim, aynı zamanda denize gölge bir alanda girmenin iyi bir tercih olacağını belirtti. Deniz ve havuza girdikten sonra çocukların ve bebeklerin mayolarının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Aydın, "Bebeklerin ve çocukların deniz ve havuza girdikten sonra ıslak kalmamaları sağlanmalı. Yine vücudu mümkün olan en kısa zamanda kurutulması gerekiyor. Sonrasında nemlendiriciyle vücut koruma altına alınmalı" dedi.

"6 AYDAN KÜÇÜKLER DİREKT GÜNEŞE MARUZ KALMAMALI"

6 aydan küçük bebeklerin direkt güneşe maruz kalmamalarını dile getiren Uz. Dr. Tunç Aydın, şu ifadeleri kullandı: