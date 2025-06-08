Bebekle denize gidenler dikkat! Uzmanlardan ebeveynlere kritik uyarı
Sıcaklıklar yükseldi, tatil sezonu başladı. Bebeklerin havuz veya denize ne zaman girebilecekleri konusunda aileleri uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, "Bebekler 6'ncı aydan sonra denize gönül rahatlığıyla girebilir. Ancak açık havuzlar için 1 yaşından sonra gitmelerini öneriyoruz" dedi.
Haziran ayı geldi, yaz mevsiminin başlaması ile birlikte tatil bölgelerinde yoğunluk arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, bebeklerin deniz veya havuza ne zaman ve nasıl girmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler paylaştı.
Uz. Dr. Aydın, bebeklerin 6'ncı aydan önce deniz ve havuza girmelerini önermediklerini ama 6'ncı aydan sonra ebeveynlerin bebeklerini gönül rahatlığıyla denize götürebileceklerini, açık havuzlar için ise 1 yaşından sonrasını beklemeleri konusunda uyardı.
MAYOLAR MUTLAKA DEĞİŞTİRİLMELİ
Deniz suyu sıcaklığının 32-34 derece aralığında olması gerektiğini söyleyen uzman isim, aynı zamanda denize gölge bir alanda girmenin iyi bir tercih olacağını belirtti. Deniz ve havuza girdikten sonra çocukların ve bebeklerin mayolarının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Aydın, "Bebeklerin ve çocukların deniz ve havuza girdikten sonra ıslak kalmamaları sağlanmalı. Yine vücudu mümkün olan en kısa zamanda kurutulması gerekiyor. Sonrasında nemlendiriciyle vücut koruma altına alınmalı" dedi.
"6 AYDAN KÜÇÜKLER DİREKT GÜNEŞE MARUZ KALMAMALI"
6 aydan küçük bebeklerin direkt güneşe maruz kalmamalarını dile getiren Uz. Dr. Tunç Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"6 aydan küçük bebeklerde direkt güneşte maruz kalmayı önermiyoruz. 6'ncı aydan sonra ise mümkün ise saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşin dik geldiği saatlerde güneşe direkt maruz kalmamalı.
6 aydan büyük bebeklerimizde güneş kremi kullanımı başlayabilir. 6 aydan öncesinde mümkün olduğunca güneş kremi kullanımı da istemiyoruz. 6 aydan sonrasında mineral filtreli güneş kremlerini ailelerimiz gönül rahatlığıyla kullanabilir.
Dikkat etmemiz gereken şeyler içerisinde katkı maddesi, koruyucu, alkol, paraben gibi maddeler içermiyor olması. Güneş koruyucu olarak 30 ve 50 faktör aralığındaki güneş kremlerini ailelerimiz gönül rahatlığıyla tercih edebilir."