Beyin sisi şikâyetleri yaygınlaşıyor. Nöroloji uzmanı Dr. Songül Turgut, belirtiler uzun sürerse veya şiddetlenirse, unutkanlık, algı bozukluğu ve depresyon gibi ek bulgular eşlik ediyorsa mutlaka uzman kontrolü öneriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Zihinsel bulanıklık, kopukluk hissi ve düşüncelerde yavaşlama belirtileriyle ortaya çıkan beyin sisi şikâyetlerinde artış olduğunu söyleyen nöroloji uzmanı Dr. Songül Turgut, “Ancak şikâyetler uzun süre devam ediyorsa, giderek şiddetleniyorsa ya da algı bozukluğu, depresyon belirtileri ve unutkanlıkta belirgin artış gibi ek bulgular eşlik ediyorsa, altta yatan nörolojik ya da sistemik bir hastalığın incelenmesi için mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır” dedi.

