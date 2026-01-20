Beyin sisi uzun sürüyorsa dikkat!
ZİYNETİ KOCABIYIK - Zihinsel bulanıklık, kopukluk hissi ve düşüncelerde yavaşlama belirtileriyle ortaya çıkan beyin sisi şikâyetlerinde artış olduğunu söyleyen nöroloji uzmanı Dr. Songül Turgut, “Ancak şikâyetler uzun süre devam ediyorsa, giderek şiddetleniyorsa ya da algı bozukluğu, depresyon belirtileri ve unutkanlıkta belirgin artış gibi ek bulgular eşlik ediyorsa, altta yatan nörolojik ya da sistemik bir hastalığın incelenmesi için mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır” dedi.