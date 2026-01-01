Parlak renkler ve hareketli görüntüler bebekleri anlık olarak sakinleştirse de, yeni ve uzun soluklu bir araştırma, bu "masum" ekran dakikalarının düşünüldüğünden çok daha tehlikeli olduğunu gösterdi.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Dr. Ai Peng Tan liderliğindeki bilim insanları, bebeklikteki ekran maruziyeti ile ergenlikte ortaya çıkan anksiyete arasında doğrudan bir bağlantı tespit etti. "Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes" adlı araştırmada çocukları uzun yıllar takip eden araştırmacılar, beyin taramaları, düşünme testleri ve ruh sağlığı anketleri kullanarak erken ekran alışkanlıklarının beyin ağlarını zamanla nasıl değiştirdiğini izledi.

HIZLANDIRILAN BEYİN OLGUNLAŞMASI ZİHİNSEL DENGEYİ BOZUYOR

Araştırmada, çocukların hayatının ilk iki yılında yüksek ekran maruziyetine kalmasının, beynin görme ve bilişsel kontrolü yöneten ağlarında hızlanmış olgunlaşmaya neden olduğu görüldü. Beyin gelişimi, ilk iki yaşta en hızlı ilerlerken; ekranlardan gelen hızlı ve yoğun görsel girdi, görsel sistemleri olması gerekenden çok daha hızlı olgunlaştırıyor.

Uzmanlardan bebekleri ekrana maruz bırakmayın uyarısı! Beyinlerinde kalıcı değişime yol açıyor

Çalışmanın yazarlarından Dr. Huang Pei, "Hızlanmış olgunlaşma, beyin ağlarının karmaşık düşünme için gerekli verimli bağlantıları geliştirmeden önce hızla özelleşmesi anlamına geliyor. Bu durum, esnekliği ve dayanıklılığı sınırlayarak, çocuğun ileriki yaşamda uyum sağlama yeteneğini kısıtlayabilir" uyarısını yaptı.

Bununla birlikte, araştırmacılar, erken duyusal aşırı yüklenmenin, beynin görsel sistemlerinin diğer ağlara baskın gelmesine ve sağlıklı bir gelişim dengesinin bozulmasına yol açtığını belirtti.

YANLIŞ KARAR VERME VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ

Araştırmacılar, beyin ağları gelişimi değişen çocukları 8 yaş civarındayken karar verme testiyle inceledi. Sonuçlarda, erken ekran maruziyetine sahip olup beyin gelişimi değişen çocukların, bir karar vermeden önce daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu görüldü. Ancak bu yavaşlık, daha iyi seçim yaptıkları anlamına gelmiyordu; aksine, görsel bilgiyi verimli işleme zorluğunu işaret ediyordu.

Uzmanlardan bebekleri ekrana maruz bırakmayın uyarısı! Beyinlerinde kalıcı değişime yol açıyor

Bu durumun son halkası ise 13 yaş civarında ortaya çıktı. Daha yavaş karar verme yeteneği sergileyen çocukların, ergenlikte daha yüksek anksiyete düzeylerine sahip olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, erken ekran maruziyeti ile anksiyete arasındaki doğrudan bağlantının, aradaki beyin ve karar verme değişiklikleri olmadan ortaya çıkmadığını vurguladı.

Uzmanlar, ekranların yoğun görsel girdi sunarken, sınırlı fiziksel, sosyal veya duygusal geri bildirim sağlamasının duyusal bir dengesizliğe neden olduğunu ve bunun zamanla beynin belirsizlik ve stresle başa çıkma şeklini etkilediğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası