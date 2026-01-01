Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin silahlanma sürecini açık şekilde dile getirdi. Vucic, dünyanın farklı bölgelerinden silah ve askeri ekipman temin ettiklerini söyledi.

Vucic, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi hedef almış, Türkiye’nin Kosova’daki Arnavutları silahlandırdığını ve bunun Sırbistan’ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü. Aynı konuşmalarda ABD’yi de benzer şekilde suçlamıştı.

İSRAİL BAĞI AÇIKLANDI

Vucic, Fransa, İsrail, Çin ve Rusya Federasyonu’ndan silah ve ekipman aldıklarını ifade etti. Önümüzdeki üç yıl içinde Demir Kubbe ve Demir Yumruk sistemlerinin bir karışımından oluşan çok katmanlı bir savunma sistemi kuracaklarını söyledi.

ORDU VE POLİS İÇİN BÜYÜK HAZIRLIK

Sırbistan’da jandarma, özel harekat, polis tugayları ve sahada görev yapan birimler için yeni bir donanım süreci başlatıldı. Vucic, ordu için milyarlarca avro değerinde sözleşmeler imzalandığını, vatandaşların kendini güvende hissetmesi gerektiğini dile getirdi.

BÖLGEDE EN YÜKSEK ASKERÎ HARCAMA SIRBİSTAN’DA

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) verilerine göre Sırbistan, 2024 yılında orduya 2,2 milyar dolar harcadı. Gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,6’sına karşılık gelen harcama, Sırbistan’ı Balkanlar’da en fazla askeri harcama yapan ülke konumuna getirdi.

