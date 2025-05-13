Bir günden uzun süren spor ağrısına dikkat!

Bilinçsizce yapılan her fiziki aktivitenin çeşitli sakatlıklara zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesinden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Semih Akı “Sportif faaliyetler uygun yapılmadığında vücuda zarar verir. İdeal yoğunluk, süre ve sıklıkta yapılmayan fiziki aktiviteler, cerrahi operasyonlara sebep olabilecek sakatlıklara bile yol açabilir. Egzersiz öncesi ısınma, sonrası soğuma hareketleri ihmal edilmemelidir. Antrenman sonrası çalıştırılan bölgelerde ağrı olması doğal ancak bu şikayetler 24 saatten fazla sürer ve ağrıya ekimoz, şişlik, uyuşma veya hassasiyet eşlik ederse bir sağlık merkezine başvurmakta fayda var” uyarısında bulundu.