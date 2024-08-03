Burun kanamasında ilk yardım: Ne yapmalı, ne zaman hastaneye gidilmeli?

Sıcak hava, burnun iç yapısıyla ilgili bozukluklar, travmalar, enfeksiyon hastalıkları, rinitler, kanama bozuklukları ve sistemik hastalıklar burun kanamasına yol açabilir.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yaz aylarında daha sık görülen burun kanamalarına karşı uyanık olmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, tekrarlayan kanamalarda mutlaka bir acil merkeze başvuru yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Burun kanamasının kuru hava, susuzluk, alerjiler ve aşırı sıcağa maruz kalmanın burun kanamasına sebep olabileceğini belirten kulak burun boğaz uzmanı Doç. Dr. İsmail Önder Uysal “Burun kanaması kendiliğinden olan, normal ve fizyolojik bir durum değildir. Farklı bir hastalık habercisi olabilir. Özellikle hipertansiyon hastalarında, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde, kanama-pıhtılaşma bozukluklarında, lösemi gibi kan hastalıklarında burun kanamaları sık tekrarlayabilir. Kanamanın altında yatan sebepler mutlaka araştırılmalıdır. Ayrıca burnun iç yapısıyla ilgili bozukluklar, travmalar, enfeksiyon hastalıkları, rinitler, çevresel etkenler, kanama bozuklukları ve sistemik hastalıklar da burun kanamasına yol açabilir” dedi.

ÇOCUK VE YAŞLILARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

İlerleyen yaşla birlikte yandaş hastalıkların artması ve burun salgısının azalması, burun kanamalarının daha sık görülmesine sebep olmaktadır. Çocuklarda ise burun mukozası ve damarları yetişkinlere göre daha ince ve hassas olduğundan, kanamalar daha sık görülmektedir. Burun kanamaları, çocuklarda travma, burun karıştırma ve buruna yabancı cisim sokma gibi sebeplerle erişkinlere nazaran daha sık görülebilmektedir.

BURUN KANAMASINDA NE YAPALIM?

>> Burun kanaması ortaya çıktığında sakin olmak önemlidir.

>>Başınızı öne eğin ve kanın yutulmamasını sağlayın.

>> Burnunuzun kanayan kısmını bir parmağınızla 5-10 dakika boyunca bastırın.

>>Kan durmuyorsa, burnunuza buz kompresi uygulayın.

HANGİ DURUMDA HASTANEYE GİTMELİ?

>> Eşlik eden 38,5 derecenin üzerinde ateş varsa.

>> Vücutta döküntü varsa.

>> Kanamanın beraberinde kusma varsa.

>> Hızlı bir kalp atışı veya nefes darlığı varsa.

>>Herşeye rağmen kan hâlâ durmuyorsa.