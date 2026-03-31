Çocuklarda idrar kaçırmayı hafife almayın! Böbrek hastalığı habercisi olabilir
Çocuklarda 4-5 yaş sonrasında görülen idrar kaçırma, basit bir gelişim süreci olmayabilir. Doç. Dr. Aysel Taktak, sık tekrarlayan idrar kaçırma ve ani idrar yapma isteğinin böbrek veya mesane sağlığı açısından uyarıcı olabileceğini belirtti.
- Çocuklarda idrar kontrolü genellikle 4-5 yaş civarında gelişir.
- 4-5 yaş sonrasında devam eden veya sonradan başlayan idrar kaçırma şikâyetleri ihmal edilmemelidir.
- Gece veya gündüz sık tekrarlayan idrar kaçırma, ani idrar yapma isteği ve idrar tutamama mesane ve böbrek sağlığı açısından kritik işaretlerdir.
- İdrar kaçırmanın en yaygın sebeplerinden biri idrar yolu enfeksiyonlarıdır.
- İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın veya bel ağrısı ve ateş ile birlikte görülen idrar kaçırmada uzmana başvurulmalıdır.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Çocuklarda görülen idrar kaçırma sorunu, sanıldığı kadar basit bir gelişim süreci olmayabilir. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Taktak, bu durumun ciddi böbrek rahatsızlıklarının erken bir belirtisi olabileceği konusunda aileleri uyardı.
4-5 YAŞ SONRASINA DİKKAT
Çocuklarda idrar kontrolünün genellikle 4-5 yaş civarında geliştiğini belirten Doç. Dr. Taktak, bu yaştan sonra devam eden veya sonradan başlayan şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle gece veya gündüz sık tekrarlayan idrar kaçırma, ani idrar yapma isteği ve idrar tutamama gibi durumların mesane ve böbrek sağlığı açısından kritik işaretler olduğunu ifade etti.
İdrar kaçırmanın en yaygın sebeplerinden birinin idrar yolu enfeksiyonları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Taktak ”İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın veya bel ağrısı ve ateş ile birlikte görülen idrar kaçırma durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır” dedi.