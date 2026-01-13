Doktor çift Ömer ve Seda Kişi, yapay zekâ destekli, giyilebilir sağlık takip sistemi geliştirdi. Sistem, acil durumlarda erken müdahale ile hasta ve yaşlıların güvenliğini sağlıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Doktor çift, sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ömer Neşet Kişi ile anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Seda Kişi çiftinin geliştirdiği giyilebilir ve akıllı cihazlarda kullanılabilen yapay zekâlı sağlık takip sistemi, erken müdahale ile hayat kurtaracak.

"KONUMA MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİYORUZ"

Hasta, yaşlı ve muhtaç kişilerin yalnız olduğu zamanlarda başına olumsuz olaylar gelebileceğini söyleyen Dr. Kişi, “İşte böyle durumlarda onlardan alınacak verileri acil durum sinyali olarak yapay zekâ destekli bilgisayar sistemimize ulaştıran tamamen giyilebilir mevcut elimizdeki sağlık teknolojileri üzerine entegre olabilen bir sistem kurduk. Biz hastayla ilgili alarm durumlarında hastanın kötüleşeceğine bazen önceden yapay zekâ destekli sistemlerle anlayarak ya da o anda kötüleştiği anda yakınlarının hiç bunlardan haberi yokken onun bulunduğu konuma müdahale ekipleri yollayarak onların güvenli olmasını sağlıyoruz” dedi.

