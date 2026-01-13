Doktor çiftten, hayat kurtaran teknoloji
Doktor çift Ömer ve Seda Kişi, yapay zekâ destekli, giyilebilir sağlık takip sistemi geliştirdi. Sistem, acil durumlarda erken müdahale ile hasta ve yaşlıların güvenliğini sağlıyor.
- Sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ömer Neşet Kişi ve anesteziyoloji uzmanı Dr. Seda Kişi tarafından geliştirildi.
- Sistem, giyilebilir ve akıllı cihazlara entegre olabilen yapay zekâ destekli bir sağlık takip aracıdır.
- Hasta, yaşlı ve muhtaç kişilerin yalnızken yaşadığı olumsuz durumları tespit etmek üzere tasarlanmıştır.
- Toplanan verileri acil durum sinyali olarak yapay zekâya ileterek kötüleşmeyi öngörür veya anında belirler.
- Yakınları haberdar olmadan hastanın konumuna müdahale ekipleri yönlendirerek erken müdahale ile hayat kurtarılmasını sağlar.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Doktor çift, sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ömer Neşet Kişi ile anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Seda Kişi çiftinin geliştirdiği giyilebilir ve akıllı cihazlarda kullanılabilen yapay zekâlı sağlık takip sistemi, erken müdahale ile hayat kurtaracak.
"KONUMA MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİYORUZ"
Hasta, yaşlı ve muhtaç kişilerin yalnız olduğu zamanlarda başına olumsuz olaylar gelebileceğini söyleyen Dr. Kişi, “İşte böyle durumlarda onlardan alınacak verileri acil durum sinyali olarak yapay zekâ destekli bilgisayar sistemimize ulaştıran tamamen giyilebilir mevcut elimizdeki sağlık teknolojileri üzerine entegre olabilen bir sistem kurduk. Biz hastayla ilgili alarm durumlarında hastanın kötüleşeceğine bazen önceden yapay zekâ destekli sistemlerle anlayarak ya da o anda kötüleştiği anda yakınlarının hiç bunlardan haberi yokken onun bulunduğu konuma müdahale ekipleri yollayarak onların güvenli olmasını sağlıyoruz” dedi.