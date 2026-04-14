Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran S.T. isimli hastanın safra kesesinde yapılan incelemelerde ileri derecede taş birikimi tespit edildi. Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı ameliyatla hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde, nadir rastlanan bir vaka başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran S.T. isimli hastada yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde ileri derecede taş birikimi olduğu belirlendi. Bu bulgunun ardından cerrahi müdahale planlandı.

2 BİN 67 TANE TAŞ ÇIKARILDI

Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) başarıyla tamamlandı. Operasyon sırasında hastanın safra kesesinden toplam 2 bin 67 adet taş çıkarıldığı belirlendi.

DOKTOR DA ŞAŞIRDI: MESLEK HAYATINDA İLK…

Uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının oldukça nadir görüldüğünü belirterek, tedavi edilmeyen safra kesesi hastalıklarının ciddi enfeksiyonlara, safra yolu tıkanıklıklarına ve pankreatit gibi hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, meslek hayatında ilk kez bu kadar fazla sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise hastanede özellikli ameliyatların artarak devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

