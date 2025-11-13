Zatürre, ülkemizde enfeksiyon hastalıkları arasında ilk sırada yer alırken, aşılanma hastalıktan korunmada hayati önem taşıyor. Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, özellikle ileri yaşta, kronik hastalığı olan ve bağışıklığı zayıf bireylerin grip ve pnömokok aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ülkemizde enfeksiyon hastalıkları arasında birinci sırada, tüm ölüm nedenleri arasında ise 5. sırada yer alan zatürreden korunmak için aşılanmanın önemine dikkat çeken İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, “İleri yaş, kronik hastalıklar (KOAH, kalp yetmezliği, diyabet), bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sigara ve alkol kullanımı, kalabalık hayat şartları ve düşük sosyoekonomik durum zatürre riskini artırır. Özellikle risk grubunun aşılanması gerekir. Ülkemizde pnömokok ve grip aşıları, rutin aşılama programında yer almaktadır.

6 aydan büyük herkesin sonbahar aylarında grip aşısı yaptırmasının önerildiğini belirten Kılıçlı, “Risk altındaki erişkinlere tek doz 20-valanlı konjuge pnömokok aşısı yapılması tavsiye edilir” dedi.

Zatürre teşhisinin hastadaki belirtiler ve görüntüleme yöntemleri ile konduğunu belirten Kılıçlı, “Ateş, nefes darlığı, öksürük ve kandaki enfeksiyon belirteçlerinin yükselmesi gibi bulgular varsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu, zatürreye dönüşebilir” uyarısında bulundu.

