Çin'de geliştirilen 'Libevitug', hepatit D'ye karşı dünyada uygulanan ilk 'monoklonal antikor tedavisi' oldu. Virüsün karaciğer hücrelerine girişini engelleyen yöntem, milyonlarca hasta için yeni umut olarak görülüyor.

Çinghua Üniversitesi ile Pekin merkezli biyoteknoloji firması Huahui Health iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil tedavi yöntemi, hepatit hastalıklarına karşı çığır açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

KARACİĞER ENFEKSİYONUNU TEDAVİ EDİYOR

'Libevitug' adı verilen ilaç, özellikle Hepatit D enfeksiyonuna karşı geliştirilen ilk monoklonal antikor tedavisi olarak öne çıkıyor. Başkent Pekin’de bir hastanede uygulanmaya başlanan tedavi, virüslerin karaciğer hücrelerine girişini engelleyerek hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefliyor.

HEPATİ B'Yİ DE BASKILAYABİLİYOR

Uzmanlara göre ilaç, yalnızca Hepatit D değil, aynı zamanda onunla birlikte görülen Hepatit B enfeksiyonlarının etkisini de baskılayabiliyor. Bu yönüyle mevcut tedavi seçeneklerinin yetersiz kaldığı bir alanda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 254 milyon Hepatit B taşıyıcısının bulunduğu ve bunların yaklaşık yüzde 5’inin aynı zamanda Hepatit D ile enfekte olduğu biliniyor. Bu tablo, yeni tedavinin potansiyel etkisini daha da kritik hale getiriyor.

OCAK AYINDA KOŞULLU ONAY ALDI

İlacın klinik geliştirme süreci 2018 yılında başlarken, 2023’te kronik hastaların dahil edildiği uluslararası çok merkezli çalışmalar yürütüldü. Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi ise Ocak ayında ilaca koşullu onay vererek kullanımının önünü açtı.

Monoklonal antikorlar, tek bir bağışıklık hücresinden üretilerek belirli bir hedefe yönelik çalışan ve hastalığa karşı doğrudan bağışıklık tepkisi oluşturabilen yenilikçi biyoteknolojik tedaviler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın gelecekte birçok viral hastalık için yeni çözümler sunabileceğine dikkat çekiyor.

