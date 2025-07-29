Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Türkiye hepatitle mücadelede dünya standardını yakaladı! Önlemede başarılıyız

Türkiye hepatitle mücadelede dünya standardını yakaladı! Önlemede başarılıyız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye hepatitle mücadelede dünya standardını yakaladı! Önlemede başarılıyız
Hepatit, Türkiye, Sağlık, Tedavi, Kontrol, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2022 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık 304 milyon kişinin kronik hepatit B ve C ile yaşadığını hatırlatan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi ve Aşı Çalışma Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan Türkiye’nin, hepatit kontrolünde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı, risk gruplarının farkındalığını artırmayı, bulaşı önlemeyi, erken teşhis koymayı ve etkili tedavi sunmayı amaçladığına işaret eden Uzm. Dr. Karahan, elde edilen başarıları şöyle sıraladı: 

  • 5 yaş altı akut Hepatit B vaka sayısı, 2002 yılında 136 iken, 2022 yılında sadece 1 oldu.
  • Aynı yaş grubunda insidans, yüz binde 2’den yüz binde 0,02’ye düştü.
  • 15 yaş altı akut Hepatit B vakaları, 2002’de 734 iken, 2022’de 8 oldu.

Bu gelişmeler Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda önemli başarılar elde ettiğini göstermektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İlk Buluşma sunucuları kim, program ne zaman başladı? NOW TV'nin sevilen programı gündemdeGana'da korkunç kaza! Çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zayıf aile bağları yaşlıları dışlanmış hissettiriyor! Avrupa'da yaşlılarda yalnızlık alarmı - SağlıkAvrupa'da yaşlılarda yalnızlık alarmı!Burun akıntısını yıllarca alerji sandı! Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı - SağlıkBurun akıntısını yıllarca alerji sandı!Uzmanlardan cevap geldi! Kalp kırıklığı gerçekten öldürüyor mu? - SağlıkKalp kırıklığı gerçekten öldürüyor mu? Uzmanı açıkladıMide problemiyle başvurdu, hastalığı başka çıktı! Erken evrede fark ettiler - SağlıkMide problemiyle başvurdu, hastalığı başka çıktı! Erken evrede fark ettilerKarpuzdaki gizli tehlike! Uzmanı ‘yıkamadan yemeyin’ uyarısı yaptı - SağlıkKarpuzdaki gizli tehlike! Uzmanı ‘yıkamadan yemeyin’ uyarısı yaptıCovid-19 aşılarına dair çarpıcı rapor! Veriler güncellendi, tartışmalar yeniden alevlendi - SağlıkCovid-19 aşılarına dair çarpıcı rapor
Sonraki Haber Yükleniyor...