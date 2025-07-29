Türkiye hepatitle mücadelede dünya standardını yakaladı! Önlemede başarılıyız

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 02:10 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 02:11 - Güncelleme:

Hepatit, Türkiye, Sağlık, Tedavi, Kontrol, Haber

2022 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık 304 milyon kişinin kronik hepatit B ve C ile yaşadığını hatırlatan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi ve Aşı Çalışma Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan Türkiye’nin, hepatit kontrolünde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı, risk gruplarının farkındalığını artırmayı, bulaşı önlemeyi, erken teşhis koymayı ve etkili tedavi sunmayı amaçladığına işaret eden Uzm. Dr. Karahan, elde edilen başarıları şöyle sıraladı: 5 yaş altı akut Hepatit B vaka sayısı, 2002 yılında 136 iken, 2022 yılında sadece 1 oldu.

Aynı yaş grubunda insidans, yüz binde 2’den yüz binde 0,02’ye düştü.

15 yaş altı akut Hepatit B vakaları, 2002’de 734 iken, 2022’de 8 oldu. Bu gelişmeler Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda önemli başarılar elde ettiğini göstermektedir. İlgili Haber Burun akıntısını yıllarca alerji sandı! Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker