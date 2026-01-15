Göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 53 yaşındaki Ali Yardımlı’nın sağlık sorunu ortaya çıktı. Yardımlı, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen yüksek riskli ameliyatla yeniden hayata tutundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden sevk edilen Ali Yardımlı, acil olarak ameliyata alındı. Yapılan incelemelerde hastanın sağ şah damarının tamamen koptuğu ve pıhtı ile dolu olduğu, sol şah damarının ise diseksiyona bağlı olarak yırtıldığı belirlendi.

BEYİN VE VÜCUT DOLAŞIMI 20 DAKİKA DURDURULDU Vakanın ileri derecede kompleks olması nedeniyle, "beyin dolaşımının cihazlarla sürdürülmesi" yöntemi uygulanamadı. Her iki şah damarındaki ağır hasar nedeniyle beyin dolaşımı da geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca hem beyin hem de vücut dolaşımı kesilerek hasarlı damarlar değiştirildi, her iki şah damarına bypass ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta taburcu edilecek.



DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİREBİLECEK NİTELİKTE Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, "Bu tür vakalarda beyin dolaşımının da tamamen durdurularak operasyon yapılması son derece nadirdir. Literatürde benzer girişimler yer alsa da, hastanın hiçbir sekelsiz iyileşmesi çok az görülür. Hastamızın hızlı müdahale ve başarılı cerrahi sayesinde sağlığına kavuşması tıbbi açıdan önemli bir başarıdır. Bu vakanın dünya literatürüne girebilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.



“ALLAH’A DUA ETTİK, YENİ DOĞMUŞ GİBİYİM” Hasta Ali Yardımlı ise, "Bir hafta sonu acil olarak sevk edildim. Bir insanın yapabileceği en son noktadaki hamlesini yaptı ve Allah'a dua ettik. Şu anda sağlıklıyım. Tamamen yeniden doğmuş gibiyim" diye konuştu.



