Kalbiniz için kavun yiyin

Kavunun içeriğinde bulunan likopen, kalp hastalığı ve yaşa bağlı göz bozuklukları riskini azaltır, ayrıca kan basıncını dengelemeye yardımcı olan potasyum yanı sıra bolca su içermektedir.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Beta-karoten gibi antioksidanlar yanı sıra bolca C vitamini ve elektrolit içerir. Özellikle C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak bağışıklık sistemini destekler, cilt elastikiyetini artırır ve ayrıca yara iyileşmesine yardımcı olan kolajenin üretimine yardım eder.

Ancak, şeker hastaları fazla tüketmemeli, en azından ne kadar tüketeceği uzman doktor ve diyetisyenler tarafından belirlenmelidir.