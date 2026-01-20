Yoğun kar yağışında düşme riskini azaltmak için “penguen adımı” ile yürümek kritik öneme sahip. Uzmanlar dengeli adım, kaymaz ayakkabı ve ellerin serbest tutulmasının güvenli yürüyüşte hayati olduğunu vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yoğun kar yağışının görüldüğü günlerde güvenli yürüyüşün, düşme riskini azaltmada temel faktör olduğunu belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Kevser Burma, "Bu şartlarda ‘penguen adımı’ olarak tanımlanan yavaş, kısa ve dengeli adımlarla yürümeyi öneriyoruz" dedi.

"Ağırlığın her iki ayağa eşit dağıtılması, ani yön değişikliklerinden ve hızlı adımlardan kaçınılması, dengeyi korumaya yardımcı olur" diyen Burma, "Kaymaz tabanlı, kış şartlarına uygun ayakkabı tercih edilmesi büyük önem taşırken; ellerin ceplerde tutulmaması, dengeyi sağlamak açısından kritik bir noktadır. Ellerin serbest olması, muhtemel bir dengesizlik anında vücudun kendini koruyabilmesini sağlar. Ayrıca buzlanma ihtimali olan yokuşlar, merdivenler ve gölgede kalan alanlarda ekstra dikkatli olunmalı, mümkünse bu bölgelerden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

