Kırmızı meyveler hastalıklara karşı doğal kalkan! Şaşırtan faydalarını uzmanı açıkladı

Diyetisyen Hande Selin Ok, karpuz, çilek, kiraz ve nar gibi kırmızı meyvelerin içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklığı desteklediğini, düzenli tüketiminin ise kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kırmızı meyveler, hem serinletici özellikleri hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. Karpuz, nar, çilek, kiraz, kırmızı erik ve yaban mersini gibi antioksidan, vitamin ve biyoaktif bileşenler bakımından zengin meyvelerin düzenli ve dengeli tüketilmesinin birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlayabileceği belirtiliyor.

Diyetisyen Hande Selin Ok, kırmızı meyvelerin içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini desteklediğini ifade etti. Düzenli tüketiminin kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteren klinik çalışmalar bulunduğunu belirten Ok, bu meyvelerin sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Kırmızı meyvelerin kalp ve damar sağlığı açısından da önemli faydalar sunduğunu vurgulayan Diyetisyen Hande Selin Ok, özellikle yaz aylarında mevsiminde tüketilen bu besinlerin dengeli bir beslenme programında mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti.

VÜCUDU ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR

Kırmızı meyvelerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruduğunu belirten Acıbadem Kent Hastanesi Diyetisyeni Hande Selin Ok, "Kırmızı meyveler, içerdiği C vitamini sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kırmızı meyvelerde bulunan en önemli antioksidanlar antosiyaninler ve likopendir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını önler. Tüketim miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterse de her gün mutlaka 2-3 porsiyon kırmızı meyve tüketilmesini öneriyoruz. Nitekim düzenli kırmızı meyve tüketiminin kanseri önlediğine dair klinik çalışmalar bulunmaktadır" dedi.

EKLEM RAHATSIZLIKLARINA VE GUT HASTALIĞINA İYİ GELİYOR

Kırmızı meyvelerin kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Diyetisyen Ok, "Özellikle nar ve kırmızı üzümde bulunan resveratrol ile çilekteki elajik asit; kalp-damar sağlığını korur, damar sertliğini önler ve kan basıncını dengeler. Ayrıca yapılan çalışmalar, düzenli kırmızı meyve tüketiminin LDL kolesterolü azalttığını göstermektedir. Kiraz ve ahudududa bulunan anti-inflamatuar bileşenler ise eklem rahatsızlıklarına ve gut hastalığına karşı koruyucu etki sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

DİYABET RAHATSIZLIĞI OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREK

Diyabet rahatsızlığı olan bireylerin kırmızı meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Ok, "Herhangi bir şeker hastalığı bulunmayan bireylerde, aşırıya kaçılmadığı sürece meyvedeki fruktoz bir rahatsızlığa yol açmaz. Ancak diyabet rahatsızlığı olan bireyler kırmızı meyveleri mutlaka dikkatli tüketmeli; örneğin karpuz gibi yüksek glisemik indekse sahip besinleri, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıyla birlikte dengeli porsiyonlar halinde tercih etmelidir" şeklinde konuştu.

FAZLASI ZARAR

Yaz mevsiminde kırmızı meyvelerin beslenmeden eksik edilmemesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Ok, "Yaz mevsimi, kırmızı meyvelerin oldukça bol bulunduğu bir dönemdir. Bu mevsimde doğanın en güçlü koruyucusu olan, yüksek antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler taşıyan kırmızı meyveler beslenmeden eksik edilmemelidir. Ancak bu meyvelerin yüksek oranda şeker içerdiği unutulmamalı ve porsiyon kontrolüne mutlaka özen gösterilmelidir. İçerdikleri zengin antioksidanlar ve C vitamini sayesinde kırmızı meyveler; serbest radikallere ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte, aynı zamanda kalp-damar sağlığı üzerinde güçlü bir koruyucu etki sunmaktadır" diye ekledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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